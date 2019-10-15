Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigBursaspor'da Burak ve Onur'un tedavilerine başlandı
15.10.2019 - 15:02 | | DHA

Bursaspor'da Burak ve Onur'un tedavilerine başlandı

Bursaspor'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Onur Atasayar ve Burak Kapacak'ın tedavilerine başlandı.

Bursaspor'da Burak ve Onur'un tedavilerine başlandı

Bursaspor'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Onur Atasayar ve Burak Kapacak'tan iyi haber geldi.

Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi. Bunun yanı sıra Burak Altıparmak'ta sağ hamstring intramuskuler tendon ve 2'nci derece kas yaralanması olduğu ve tedaviye başlandığı açıklandı.

Öte yandan, sağ ayak 1'inci parmak tırnak batması nedeniyle küçük bir operasyon geçiren Cüneyt Köz'ün de önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara katılması öngörülüyor. Cüneyt Köz'ün yaşadığı problem ile birlikte Bursaspor'da da sezon başından bu yana antrenmana çıkmayı engelleyecek ölçüde sakatlık yaşayan oyuncuların sayısı ise 8'e çıktı.

    Fikret Orman: "Bundan sonraki başkanımıza gereken desteği sağlayacağım"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Onazi ve Erdoğan kütüphane açılışına katıldı

    Onazi ve Erdoğan kütüphane açılışına katıldı

    Group M6: UEFA’nın özel kuralı

    Group M6: UEFA’nın özel kuralı

    Bakan Kasapoğlu, Enver Cenk Şahin'i kabul etti

    Bakan Kasapoğlu, Enver Cenk Şahin'i kabul etti

    Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci

    Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci

    Sıradaki Haber