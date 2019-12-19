Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnadolu Kulüpleri Haberleri Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi
19.12.2019 - 17:38 |

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

Yeşil beyazlı ekip teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. İmza töreni yarın gerçekleştirilecek.

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaştı. 

Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşıldığı duyuruldu. 

Açıklamada, imza töreninin yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Feyyaz Uçar'dan derbi tahmini...

Bursasporda İbrahim Üzülmez dönemi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Umut Bulut resmen Yeni Malatyaspor'da

 

    Ali Tandoğan: "Değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Babel'den şok darbe!

    Babel'den şok darbe!

    Nou Camp’ın dışı alev alev!

    Nou Camp’ın dışı alev alev!

    ‘Kaplan yeniden kükrüyor’

    ‘Kaplan yeniden kükrüyor’

    Her derde deva!

    Her derde deva!

    Sıradaki Haber