19.12.2019 - 17:38 |
Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi
Yeşil beyazlı ekip teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. İmza töreni yarın gerçekleştirilecek.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaştı.
Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşıldığı duyuruldu.
Açıklamada, imza töreninin yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.