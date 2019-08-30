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30.08.2019 - 11:47| FANATİK

Bursaspor'da Selçuk Şahin ve Özer Hurmacı tamam

Bursaspor, son 3 aydır gündemden düşmeyen transfer yasağı meselesini çözüme kavuşturdu. Yeşil-Beyazlı ekipte tahta açılırken, kulübün anlaşma sağladığı oyunculara peşi sıra imza attırılması bekleniyor.

Bursaspor'da Selçuk Şahin ve Özer Hurmacı tamam

Yeşil-Beyazlılar, transfer yasağını büyük uğraşlar vererek kaldırmayı başardı.

Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bursaspor’un büyüklüğü değişmez ana fikriyle çıktığımız bu yolda,uzun uğraşlar sonucunda, gerekli tüm işlemleri tamamlayarak transfer yapmamıza engel durumlar ortadan kaldırılmıştır. Bu meşakkatli süreçte her daim yanımızda olan, değerli şehrimizin önde gelenlerine,camiamızın tüm paydaşlarına ve Bursaspor sevdalılarına sabrı ve anlayışı için minnettarız. Büyük Bursaspor camiası olarak ’Yeniden Zirveye’ yürüyüşünde birlikte başaracağımıza dair kararlılığımız daim olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Özer ve Selçuk da tamam

Bursaspor; Özer Hurmacı, Selçuk Şahin, Musa Araz, Aykut Akgün, Çağlar Şahin Akbaba, Recep Aydın, Mamadou Diarra, Cüneyt Köz ve Onurcan Piri ile anlaşmaya vardı.

Timsah’ın 2 Eylül’e kadar kadrosunu güçlendirmeye devam edeceği öğrenildi.

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