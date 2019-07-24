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24.07.2019 - 15:10| BURSA, (DHA)

Bursaspor'da yeniden Batalla sesleri

Bursaspor yönetimi, adı kulüple özdeşleşmiş, camianın çok sevdiği, geçen yıl futbolu bırakacağı için kulüpten ayrılan Pablo Martin Batalla'ya yeniden yeşil-beyazlı formayı giydirebilmek için harekete geçti.

Bursaspor yönetimi, bir yandan mali sorunları çözüp transfer tahtasını açmaya çalışırken diğer yandan da takıma yapılacak takviyelerle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yeniden Süper Lig'e dönme hesapları yapan yeşil beyazlı takımın sportif direktörü Selçuk Erdoğan, takıma direkt katkı sağlayacak oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.


Selçuk Erdoğan'ın son olarak Bursaspor'un efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla ile takıma yeniden dönmesi konusunda görüştüğü öğrenildi. Erdoğan'ın Arjantinli yıldız oyuncudan yanıt beklediği kaydedildi.

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