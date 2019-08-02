Bursaspor'da, eski BaÅŸkan Ali Ay dÃ¶neminin ibra edilmemesine yÃ¶nelik mahkeme tarafÄ±ndan tedbir konulduÄŸu bildirildi.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ali Ay tarafÄ±ndan ibra edilmeyen genel kurul kararlarÄ±nÄ±n iptali iÃ§in aÃ§Ä±lan hukuk davasÄ±nda, talep edilen tedbirlerin reddedildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, Ay dÃ¶neminin yÃ¶netim kurulunda yer alan 2. BaÅŸkan Cem Ã–ztÃ¼rk ve Mali AsbaÅŸkan Adem Sakarya tarafÄ±ndan baÅŸka mahkemede aynÄ± mahiyette benzer dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n 23.06.2019 tarihinde yapÄ±lan OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ SeÃ§imli Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±'nda, Ali Ay ve yÃ¶netim kurulu oy birliÄŸi ile ibra edilmemiÅŸtir. AynÄ± genel kurulda, Ay lehine yÃ¶netim kurulu tarafÄ±ndan alÄ±nan doÄŸmuÅŸ ve doÄŸacak gelirlere iliÅŸkin yapÄ±lan temlik ve keÅŸide ettikleri Ã§ekler oy birliÄŸi ile iptal edilmiÅŸtir. Ali Ay tarafÄ±ndan bahsi geÃ§en genel kurul kararlarÄ±nÄ±n iptali iÃ§in aÃ§Ä±lan hukuk davasÄ±nda, talep edilen tedbirler reddedilmiÅŸtir. Bunun Ã¼zerine aynÄ± yÃ¶netim kurulu iÃ§inde yer alan 2. BaÅŸkan Cem Ã–ztÃ¼rk ve Mali AsbaÅŸkan Adem Sakarya tarafÄ±ndan baÅŸka mahkemede aynÄ± mahiyette benzer dava aÃ§Ä±larak, 23.06.2019 tarihinde yapÄ±lan Bursaspor SeÃ§imli OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Genel Kuruluâ€™nda alÄ±nan yÃ¶netim kurulu kararlarÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin 7. madde ile Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±'nda alÄ±nan bir Ã¶nceki yÃ¶netim kurulunun ibra edilmemesine iliÅŸkin 8. maddenin, mahkeme tarafÄ±ndan tedbiren durdurulmasÄ±na karar verilmiÅŸtir. Ä°lgili karar 01.08.2019 tarihinde kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze tebliÄŸ olmuÅŸ, 02.08.2019 tarihinde de yÃ¶netim kurulumuz tarafÄ±ndan ilgili tedbire ivedilikle itiraz edilmiÅŸtir."Â

AÃ§Ä±klamada, yÃ¶netim kurulunun kulÃ¼bÃ¼n menfaatlerini gÃ¶zeterek, yaÅŸanan ve yaÅŸanacak sÃ¼reÃ§lerin takipÃ§isi olacaÄŸÄ± da aktarÄ±ldÄ±.