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Haberler 1.LigBursaspor'dan 6 transfer birden!
03.09.2019 - 01:52| AA

Bursaspor'dan 6 transfer birden!

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, transferin kapanmasına az bir süre kala Mamadou Diarra,Burak Altıparmak,Selçuk Şahin,Igor Silva,Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov'u kadrosuna kattı.

Bursaspor'dan 6 transfer birden!

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Mamadou Diarra,Burak Altıparmak,Selçuk Şahin,Igor Silva,Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov'u renklerine bağladığını duyurdu.

 Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük Bursaspor ailesine hoşgeldiniz, Mamadou Diarra,Burak Altıparmak,Selçuk Şahin,Igor Silva,Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov." ifadeleri kullanıldı. 

Transfer tahtasını geçtiğimiz günlerde açan Bursaspor'un, transferlerle ilgili detayları açıklaması bekleniyor.

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