Bursaspor'dan Ali Akman açıklaması

Bursaspor'dan Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Ali Akman hakkında açıklama geldi. Yeşil beyazlı ekip çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Ali Akman ile ilgili gündeme getirilmeye çalışılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu bu dönemde yaratılmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bursaspor olarak suan tek gundemimizin şampiyon olarak layık oldugumuz Süper Lige dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.