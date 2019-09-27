Bursaspor KulÃ¼bÃ¼, futbol takÄ±mÄ±na 6 puan silme ve 3 dÃ¶nem transfer yasaÄŸÄ± cezasÄ± verildiÄŸine iliÅŸkin haberleri yalanladÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, zorlu ve Ã§ok Ã¶nem verilen karÅŸÄ±laÅŸmalar Ã¶ncesinde bu tarz asÄ±lsÄ±z haberlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan bu haberlerin camiada, yÃ¶netim, teknik heyet ve oyuncular Ã¼zerinde olumsuz etkiye neden olduÄŸu belirtildi.Â

GeÃ§miÅŸten gelen borÃ§larla ilgili FIFA'da bazÄ± dosyalarÄ±n bulunduÄŸunun herkes tarafÄ±ndan bilindiÄŸinin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:Â

"SÃ¶z konusu asÄ±lsÄ±z haberlerde bahsedildiÄŸi gibi yakÄ±n bir zamanda kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze bÃ¶yle bir ceza gelmesi sÃ¶z konusu deÄŸildir. KulÃ¼p baÅŸkanÄ±mÄ±z Mesut Mestan'Ä±n 3 puan silinmesi kararÄ±nÄ±n iptaline yÃ¶nelik Ä°stanbul'da bizzat kendisinin itiraz baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n ve en Ã¶nemlisi zorlu Erzurumspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi ortaya atÄ±lan bu iddialar oldukÃ§a manidardÄ±r. BelirlediÄŸimiz hedeften asla sapmadan Bursaspor'u layÄ±k olduÄŸu SÃ¼per Lig'e taÅŸÄ±mak iÃ§in takÄ±mÄ±na gÃ¶nÃ¼lden destek veren renktaÅŸlarÄ±mÄ±zla yolumuzda emin adÄ±mlarla ilerleyeceÄŸiz. SÃ¶z konusu haberlerin yorumunu da kamuoyunun takdirine bÄ±rakÄ±yoruz."