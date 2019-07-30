Bursaspor'un Afyon kampı sürüyor

Yeni sezon öncesinde 3'üncü kamp dönemi için Afyon’a geçen Bursaspor’un, hazırlıklarına devam ediyor.

Kampın ikinci günündeki ilk çalışmasını sabah saatlerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekibin antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman kuvvet çalışmasıyla devam etti. Akabinde jokerli pas press oyunu oynayan yeşil beyazlı oyuncular, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Bursaspor, günün ikinci antrenmanında akşam saatlerinde çalışacak.

Öte yandan Bursaspor, Afyon kampının ilk hazırlık maçına yarın çıkıyor. Yeşil beyazlı ekip, TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay ile karşı karşıya gelecek. Saat 18.00’de başlayacak olan mücadele Afyon Stadyumu’nda oynanacak. Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk olarak Can Bartu Tesisleri’nde karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 kaybederken, ikinci hazırlık maçında ise Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde ağırladığı İran Ligi ekiplerinden Sepehan’a da 3-0 kaybederek kötü bir izlenim vermişti.