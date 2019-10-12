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12.10.2019 - 10:12 | | AA

Buse Naz Çakıroğlu finalde

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu finalde

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo yarı final müsabakasında daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli sporcu Buse Naz, adını finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarın altın madalya için ringe çıkacak.

 

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