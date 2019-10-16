Buse Naz: MehmetÃ§iÄŸimizin her zaman arkasÄ±ndayÄ±z

Rusya'nÄ±n Ulan Ude kentinde dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k KadÄ±nlar DÃ¼nya Boks ÅžampiyonasÄ±'nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazanan milli boksÃ¶r Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir Ä°stanbul'a geldi. Rusya'dan Ankara'ya geÃ§ip TÃ¼rkiye Boks Federasyonu BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p GÃ¶zgeÃ§ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Ã‡akÄ±roÄŸlu, Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda Ã§iÃ§ekler ile karÅŸÄ±landÄ±. Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± Terminal Ä°ÅŸletmecisi Ä°SG'nin Kurumsal Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rÃ¼ Canan Soysal ise Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu'na baÅŸarÄ±larÄ±ndan dolayÄ± Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± adÄ±na Ã§iÃ§ek takdim etti. Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu, havalimanÄ±nda BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na asker selamÄ± vererek destek verdi.Â

Burada bir aÃ§Ä±klama yapan Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu, "Beni destekleyen herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. GÃ¼zel bir sonuÃ§ ile dÃ¶ndÃ¼k. DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'na giderken Tokyo OlimpiyatlarÄ±'ndan Ã¶nce neler yapabileceÄŸimizi test etmek istiyorduk. BÃ¼tÃ¼n amacÄ±mÄ±z buydu. Asya ve Amerika kÄ±tasÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyorduk. Ã‡ok zorlu maÃ§lar geÃ§irdik. Finalde Ã§ok yorgunduk. Birer ay ara ile Ã¼Ã§ ayrÄ± turnuvaya katÄ±ldÄ±m. Ä°lk baÅŸta Avrupa OyunlarÄ±'nda ÅŸampiyon oldum. Bir ay sonra Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda ÅŸampiyon olduk. Bir ay sonra ise DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda final oynadÄ±m. YarÄ± finaldeki rakibim altÄ± kez dÃ¼nya ÅŸampiyonu olan birisiydi. Ã‡ok yoÄŸun bir maÃ§ dÃ¶nemi geÃ§irdik. SonuÃ§tan mutluyuz. Tokyo'da da altÄ±n alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sinyalini verdik. Biz Rusya'da olduÄŸumuz sÃ¼re iÃ§inde hep MehmetÃ§iÄŸimiz ile ilgili bilgileri almaya devam ettik. AsÄ±l mÃ¼cadelemiz Ã¼lkemiz ve bayraÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in. MehmetÃ§iÄŸimizin her zaman arkasÄ±ndayÄ±z. Ãœlkemizin her zaman arkasÄ±ndayÄ±z" dedi.

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