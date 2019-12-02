Buse Naz'ın olimpiyat heyecanı

Rusya'nın Ulan Ude kentinde ekim ayında düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarının ardından ailesiyle yaşadığı İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Çakıroğlu, yaptığı açıklamada, olimpiyat elemelerinin 2020'de martta Londra'da, mayısta da Paris'te yapılacağını aktardı.

Erzurum'da 22-27 Aralık tarihlerinde Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılacağını ifade eden Çakıroğlu, "Bu tarihten önce 10 Aralık'ta da Antalya'da hazırlık maçı yapacağım. Maçlar ve kamplarla olimpiyat elemelerine hazır hale geleceğim." dedi.

Olimpiyat elemelerine kadar yoğun şekilde çalışmalarını sürdüreceğini anlatan Çakıroğlu, "Başarılı olmak, ülkeme madalya getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kastamonu kampım gayet verimli geçti. İlk kampta gerekli yüklemeleri yaptık. Ocak ayında tekrar kamp süreci başlayacak. Ülkeme madalyalar getirmek istiyorum." diye konuştu.