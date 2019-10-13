13.10.2019 - 13:44 |
Busenaz Sürmeneli 69 kiloda dünya şampiyonu oldu! Busenaz Sürmeneli kimdir?
Busenaz Sürmeneli, Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Çinli rakibi Yıang Lıu'yu mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyayı almasının ardından şampiyon sporcumuz ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Busenaz Sürmeneli kimdir?
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya kazandı.
Busenaz Sürmeneli Kadınlar Boks Şampiyonasında 69 kiloda Çinli rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Milli sporcumuzun dünya şampiyonu olmasının ardından vatandaşlar Busenaz Sürmeneli kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. 26 Mayıs 1998 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı.