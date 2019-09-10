GenÃ§ler Avrupa Boks ÅžampiyonasÄ±'nda BÃ¼ÅŸra IÅŸÄ±ldar, 81 kiloda ÅŸampiyon oldu.Â

Bulgaristan'Ä±n baÅŸkenti Sofya'da dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonada final mÃ¼cadelesinde ringe Ã§Ä±kan BÃ¼ÅŸra, UkraynalÄ± rakibi Maria Kryvonis'i maÄŸlup ederek altÄ±n madalya kazandÄ±. BugÃ¼n sona eren ÅŸampiyonayÄ± milli takÄ±m, 1 altÄ±n, 2 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve 1 bronz olmak Ã¼zere toplam 4 madalya ile tamamladÄ±.

75 kilo final mÃ¼sabakasÄ±nda ringe Ã§Ä±kan Sena ErdoÄŸan, LitvanyalÄ± rakibi Gabriele Diekontaite'ye maÄŸlup olarak ÅŸampiyonayÄ± gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya ile kapattÄ±. 81 kilo final mÃ¼sabakasÄ±nda Elanur SaÄŸit, Ä°ngiliz rakibi Emily Asquith'e maÄŸlup oldu ve gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya aldÄ±.Â

Erkekler 64 kiloda ise Mehmet Aydemir ÅŸampiyonayÄ± bronz madalya ile tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.