Derbide büyük ayıp!

İki büyük kulübün derbisindeki tribünden yükselen küfürler, Yen-Seba ikilisi için oldu. Ancak tribündeki bazı kişiler ise buna tepki göstererek ayıbı örtmeye çalıştı

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi öncesinde yaşanan küfürleşme iki kulübün taraftarına da yakışmadı. Takımlar seremoniye çıktıkları anda siyah-beyazlı tribünler, Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen için ağza alınmayacak küfürler ederken, sarı-kırmızılılar da Beşiktaş’ın efsane ismi, onursal başkanı Süleyman Seba için aynı şekilde karşılık verdi. Ancak yapılan bu saygısızlığa tepki gösterenler de oldu. Yen ve Seba için kullanılan sözlerin yakışmadığını dile getiren taraftarlar ıslıklarla buna karşı olduklarını belirtti.



Bilindiği gibi Galatasaraylılar, kulübün kuruluş ve Ali Sami Yen’in ölüm yıldönümlerinde Feriköy’deki mezarı ziyaret ederken, çok yakında bulunan Süleyman Seba’yı da unutmazlar. Aynı şekilde Beşiktaşlılar da, Seba’nın ölüm yıldönümlerinde efsane başkan ile birlikte Ali Sami Yen’in mezarına giderek onun için de dua ederler. Bu artık iki kulüp için de gelenek haline ulaşmıştır.



Bu sezon başında Fulham’dan Galatasaray’a transfer olan eski Beşiktaşlı Ryan Babel, Vodafone Park’ta sarı-kırmızılı tribünlere yumruk şov yaptı ve üçlü çektirdi. Hollandalı futbolcu, bu sırada Beşiktaş tribünlerinden yoğun tepki aldı ve ıslıklandı.