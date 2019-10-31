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HaberlerGalatasaray‘Büyük’ çözüm
31.10.2019 - 08:00 |

‘Büyük’ çözüm

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, gol sorununu Adem Büyük ile çözecek. Adem’in idman performansından memnun kalan Fatih Terim, Rize karşısında bu oyuncuya şans verecek

‘Büyük’ çözüm

Galatasaray’da gol problemini Adem Büyük çözecek. Falcao’nun sakatlığı, Andone’nin de yalnız kalması nedeniyle hücumda yaşanan sıkıntıyı Adem Büyük’ün çözmesi planlanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçında oyuna sonradan girip etkili olan Adem’i Çaykur Rize karşısında 11’de sahaya sürecek. Terim’in, sarı-kırmızılı oyuncunun antrenman performansından da memnun olduğu belirtildi.  Galatasaray’da Çaykur Rizespor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Marcao’nun yerine savunmada Donk forma giyecek. Teknik direktör Terim, Luyindama ile beraber Donk’u stoper bölgesinde değerlendirecek.

Diğer taraftan yarınki maçta, bekte ise Şener ile Emre Taşdemir görev yapacak. Ömer Bayram ise orta alandaki yerini alacak.

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