‘Büyük maçları çok seviyor’

Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans gösteremeyen ve yaşadığı sakatlıkla da fiziksel açıdan düşüş yaşayan Max Kruse için özel bir yorum geldi.



Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Sport TV’de Bundesliga yorumları yapan Abel Meszaros, Kruse’nin büyük maçları çok sevdiğini aktardı.

Milliyet’e özel olarak değerlendiren Bundesliga yorumcusu, “Almanya’da oynarken de büyük maçlardan hep daha fazla keyif aldı. Bu performansına da yansırdı. Kruse, büyük maçlarda daha iyi oynuyor. Bundesliga’da da Dortmund’a, Bayern Münih’e ve Leverkusen’e karşı golleri vardı. Motivasyonu daha fazla oldu. Daha büyük takımlara karşı hep daha iyi oynuyor” dedi.