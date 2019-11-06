Büyük şanssızlık!

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor, lig ve Avrupa’da yolunda devam ederken kadrodaki rotasyon sıkıntısıyla da boğuşuyor. Ünal Karaman’ın da sık sık dile getirdiği bu durum, takımın sportif sonuçlarına direkt etki ediyor.

Sezona başlarken Karaman, planlarının merkez noktasına Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü almıştı. Geçen sezon da herkesin çok beğendiği takımda Yusuf ile Abdülkadir ikilisi Karaman’ın sisteminde önemli bir görevdeydi.

İki genç oyuncusuyla sonuca gitmeden çok başarılı olan bordo-mavili teknik adam, bu sezon da yeni takviyelerle aynı sistemi geliştirmek istedi. Ancak liglerin başlamasına kısa bir süre kala önce Yusuf Yazıcı, Lille’e satıldı.

Hiç istenmeyen bu ayrılığın ardından 29 Ağustos tarihinde çapraz bağlarından sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün de en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bir anda iki önemli oyuncusunu kaybeden teknik direktör Ünal Karaman, adeta silbaştan plan yapmak zorunda kaldı. Özellikle bu haftalarda bu durumun acısını fazlasıyla hisseden başarılı çalıştırıcı, takım içerisinde Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan gibi alternatif isimler yeni formüller kurmaya çabalıyor.



