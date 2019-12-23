Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Büyük ÅŸok! Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n çapraz baÄŸlarÄ± koptu
23.12.2019 - 10:14 |

Büyük ÅŸok! Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n çapraz baÄŸlarÄ± koptu

FransÄ±z ekibi Lille'de forma giyen Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n Ã§apraz baÄŸlarÄ± koptuÄŸu bildirildi. Sezonu kapatan milli futbolcu, A Milli TakÄ±m doktoru Ufuk ÅžentÃ¼rk'e ameliyat olacak.

Fransa ekibi Lille'de forma giyen Yusuf YazÄ±cÄ±'dan ÅŸok haber...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koÅŸturan milli futbolcu Yusuf YazÄ±cÄ±, sezonu kapattÄ±. FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼, Monaco'ya 5-1 maÄŸlup olduklarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada sakatlanarak 87. dakikada oyundan alÄ±nan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncunun saÄŸ diz Ã§apraz baÄŸÄ±nÄ±n koptuÄŸunu ve ameliyat edileceÄŸini bildirdi.

Sezon baÅŸÄ±nda Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf, toplamda 25 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p 1 gol, 4 asistlik performans sergilemiÅŸti.
Yusuf YazÄ±cÄ±, ayrÄ±ca A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Haziran ayÄ±nda mÃ¼cadele edeceÄŸi 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nda da forma giyemeyecek.

Sezonu kapatan milli futbolcu, A Milli TakÄ±m doktoru Ufuk ÅžentÃ¼rk'e ameliyat olacak. Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nda da forma giymesinin zor olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Spor yazarlarÄ± Fenerbahçe - BeÅŸiktaÅŸ derbisini deÄŸerlendirdi

Â

BÃ¼yÃ¼k ÅŸok Yusuf YazÄ±cÄ±nÄ±n Ã§apraz baÄŸlarÄ± koptu

BÃ¼yÃ¼k ÅŸok Yusuf YazÄ±cÄ±nÄ±n Ã§apraz baÄŸlarÄ± koptu
Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

    Barcelona'nÄ±n genç yeteneÄŸinden müthiÅŸ gol!
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Kayserispor'dan Bernard Mensah açÄ±klamasÄ±

    Kayserispor'dan Bernard Mensah aÃ§Ä±klamasÄ±

    Ferrari, Leclerc'in sözleÅŸmesini 2024'e kadar uzattÄ±

    Ferrari, Leclerc'in sÃ¶zleÅŸmesini 2024'e kadar uzattÄ±

    Gökhan ÇÄ±ra'ya 5 resmi müsabakadan men!

    GÃ¶khan Ã‡Ä±ra'ya 5 resmi mÃ¼sabakadan men!

    Hajduk Splitâ€™te Igor Tudor dönemi

    Hajduk Splitâ€™te Igor Tudor dÃ¶nemi

    SÄ±radaki Haber