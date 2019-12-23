BÃ¼yÃ¼k ÅŸok Yusuf YazÄ±cÄ±nÄ±n Ã§apraz baÄŸlarÄ± koptu

Büyük ÅŸok! Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n çapraz baÄŸlarÄ± koptu
FransÄ±z ekibi Lille'de forma giyen Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n Ã§apraz baÄŸlarÄ± koptuÄŸu bildirildi. Sezonu kapatan milli futbolcu, A Milli TakÄ±m doktoru Ufuk ÅžentÃ¼rk'e ameliyat olacak.
Fransa ekibi Lille'de forma giyen Yusuf YazÄ±cÄ±'dan ÅŸok haber...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koÅŸturan milli futbolcu Yusuf YazÄ±cÄ±, sezonu kapattÄ±. FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼, Monaco'ya 5-1 maÄŸlup olduklarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada sakatlanarak 87. dakikada oyundan alÄ±nan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncunun saÄŸ diz Ã§apraz baÄŸÄ±nÄ±n koptuÄŸunu ve ameliyat edileceÄŸini bildirdi.
Sezon baÅŸÄ±nda Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf, toplamda 25 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p 1 gol, 4 asistlik performans sergilemiÅŸti.
Yusuf YazÄ±cÄ±, ayrÄ±ca A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Haziran ayÄ±nda mÃ¼cadele edeceÄŸi 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nda da forma giyemeyecek.
Sezonu kapatan milli futbolcu, A Milli TakÄ±m doktoru Ufuk ÅžentÃ¼rk'e ameliyat olacak. Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nda da forma giymesinin zor olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
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