"Büyük ve zor maçları severiz"

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Fenerbahçe’de Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertiler bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyuyor. Ancak bu tabloya rağmen takımın ve teknik heyetin kendine güveni tam.



Bunun temel sebebi ise takımın büyük ve kritik maçlarda etkili oynaması. Bu sezon Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir gibi şampiyonluk yolundaki doğrudan rakiplere karşı ortaya konan mücadele ve oyun bunun göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu hafta yine bu maçlara benzer bir mücadeleye çıkacak sarı-lacivertliler, önceki bu üç maçı hatırlıyor.



G.Saray, Trabzon ve Başakşehir’e karşı oynanan etkili oyunun benzerinin Beşiktaş’a karşı da sahaya yansıyacağından teknik heyet emin. Bu sezon Antalya ve Kayseri gibi ligde zor günler yaşayan iki takıma mağlup olunması da teknik heyetin bu tezini doğrulayan iki sonuç olarak öne çıkıyor. Takımın zorluk derecesi yüksek maçlara daha iyi konsantre olduğu ve performans sergilediği belirtiliyor.



Bu nedenle Sivasspor mağlubiyetine rağmen takım ve Samandıra’nın havasının olumlu olduğu, takımın maça tam konsantrasyon sağladığı kaydedildi.