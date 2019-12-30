Büyükçekmece – Fenerbahçe Beko maçı canlı bahisle Misli.com'da!

Fenerbahçe’nin cuma günü oynadığı Valencia mücadelesinde son 39 saniyeye 98-93 önde girip buna rağmen 98-100 kaybetmesi Euroelague’de üst üste 4.kez kaybetmesine neden oldu. Maç bitiminden sonra Euroleague yönetimi Fenerbahçe aleyhine bu sezon 2.kez hata yapıldığını açıkladı. Maçın bitimine 11 saniye kala Jordan Loyd’a çalınan faul düdüğünün yanlış karar olduğunu itiraf ettiler. Bugün saat 20:00’de oynanacak mücadele için iki ekip de kazanarak ayrılma amacında sahaya çıkacak. Siz de bu mücadeleye Misli.com üzerinden Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle bahis oynayıp heyecana ortak olabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Fenerbahçe son 6 resmi maçında sadece 1 kez kazanabildi.

İki ekip arasındaki son 9 maçın 8’ini Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe ligde deplasmanda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa programında günün tek canlı bahis oynanabilecek maçını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmanın 161,5 sayı üzerinde tamamlanacağı görüşünde.

MİSLİ.COM YAZARI GİRAY ÖZKAN’IN YORUMU

Büyükçekmece’nin son 3 iç saha maçında toplamda en az 164 sayı çıktı. Fenerbahçe Beko’nun ise son 3 resmi maçında toplam skor en az 165 sayı oldu. Bu akşamda yüksek skorlu bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tercihim üst.