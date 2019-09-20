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20.09.2019 - 22:48 | | AA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adanaspor: 2-1

TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor'u 2-1 yendi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adanaspor: 2-1

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir 

Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Murat Altan 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 45 3 Murat Uçar), Gökhan Kardeş (Dk. 10 Yusuf Emre Gültekin), Hasan Hatipoğlu (Dk. 78 Hasan Ayaroğlu), Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Osman Çelik, Rashad Muhammed, Obertan, Hamroun, Pote 

Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Diniz, Enes Yasin Akyol, Hakan Barış (Dk. 63 Utku Şen), Bagayoko, Okan Adil Kurt (Dk. 46 Eren Keleş), Roni (Dk. 71 Arabidze), Furkan Özçal, Eze 

Goller: Dk. 15 Veli Kızılkaya (Adanaspor), Dk. 41 Pote, Dk. 48 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

 Sarı kartlar: Dk. 18 Eze, Dk. 23 Roni, Dk. 52 İrfan Can Eğribayat (yedek kulübesinde), Dk. 62 Hakan Barış, Dk. 81 Bagayoko, Dk. 90 4 Diniz (Adanaspor), Dk. 23 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 68 Sehic, Dk 90 4 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

 

    İnanılmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
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