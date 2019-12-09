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09.12.2019 - 23:13 |

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Beşiktaş TRC İnşaat: 72-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 76-72 yendi.

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Beşiktaş TRC İnşaat: 72-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 76-72 yendi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu Adana İl Temsilciliği iş birliğinde yürütülen "Okuyorum her yerde paylaşıyorum sevgiyle" projesi kapsamında maçın devre arasında 5 dakikalık kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Salon: Adana Atatürk 

Hakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Burak Yılmaz 

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 5, Sera Özelçi 2, Adams 22, Prince 27, Dikaioulaku 14, Melis Uçar, Nur Nihan Dabakoğlu, Ivashchanka, Nuran Tutsak 2 

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 11, Bahar Çağlar 7, Anderson 37, Snytsina 12, Elif Emirtekin 7, Melisa Korkmaz, Elif Bayram, Middleton 2

1. Periyot: 11-17 

Devre: 28-38 

3. Periyot: 53-57 

Beş faulle çıkan: 39.54 Snytsina (Beşiktaş TRC İnşaat)

 

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