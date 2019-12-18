Buz Hokeyi Federasyonu BaÅŸkanÄ± Albayrak: Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zÄ± hiÃ§bir engele bakmadan sÃ¶yleyeceÄŸiz

TÃ¼rkiye Buz Hokeyi Federasyonu BaÅŸkanÄ± Halit Albayrak, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Albayrak, HÄ±rvatistan'Ä±n Sisak ÅŸehrinde yapÄ±lan 2022 Pekin KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ± Ã–n Eleme grubu mÃ¼sabakalarÄ±nda yaÅŸanan Ä°stiklal MarÅŸÄ± kriziyle ilgili olarak daha Ã¶nce de yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki oynanan maÃ§larda Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunurken bÃ¶yle olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "SÄ±rbistan'da U18 milli takÄ±mÄ±mÄ±zda baÅŸÄ±mÄ±za gelmiÅŸti bu. Sonra Bulgaristan'da Zeytinburnu kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n baÅŸÄ±na gelmiÅŸti. Ä°srail takÄ±mÄ± ile maÃ§ oynamÄ±ÅŸtÄ± ve Zeytinburnu'nun galibiyetiyle sonuÃ§lanan maÃ§ta aynÄ± ÅŸekilde istiklal MarÅŸÄ±mÄ±z seremoniden sonra Ã§alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±. Yine bizim Ã§ocuklar omuz omuza verip istiklal marÅŸÄ±nÄ± baÄŸÄ±ra baÄŸÄ±ra sÃ¶ylemiÅŸlerdi. HÄ±rvatistan'da da aynÄ±sÄ± oldu" diye konuÅŸtu.Â

"1 SENE BUNUN Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžIYORSUNUZ, MARÅžINIZ YARIDA KESÄ°LÄ°YOR"Â

YaÅŸanan olayÄ±n Ã¼zÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu vurgulayan Albayrak, "SporcularÄ±mÄ±z o maÃ§ iÃ§in o an iÃ§in bir yÄ±l boyunca Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ailelerinden uzak, iÅŸlerinden uzak bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveriyle milli takÄ±m iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ve o gÃ¼n geliyor maÃ§ oynuyorsunuz ama oyunun sonunda galip olanÄ±n Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi, ulusal marÅŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi, bayraÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ndere Ã§ekmesi farklÄ± bir duygu. Sporcular o motivasyonla aslÄ±nda sahaya Ã§Ä±kÄ±yorlar. Maalesef Ä°stiklal marÅŸÄ±mÄ±zÄ± okurken mÃ¼zik bir anda kesildi ve farklÄ± bir mÃ¼zik girdi. Ã‡ocuklar hemen kenetlenip 2-3 saniye beklemeden baÄŸÄ±ra baÄŸÄ±ra istiklal marÅŸÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti" ifadelerini kullandÄ±.

"GEREKLÄ° MAKAMLARA ÅžÄ°KAYET YAZISI YAZDIK"Â

Olaya Ã§ok duygulandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Halit Albayrak, " Bu olay bizim tÃ¼ylerimizi diken diken etti. Ã‡ok duygulandÄ±k sporcularÄ±mÄ±z da Ã§ok duygulandÄ±. O heyecanla sosyal medyada telefonumu elime alÄ±p duygularÄ±mÄ± paylaÅŸtÄ±m. Sonra gÃ¶rdÃ¼m ki benim duygulandÄ±ÄŸÄ±m bu ÅŸeye canlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi tÃ¼m TÃ¼rkiye'de aynÄ± hisleri duygularÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸ. Hayliyle bu bizi, sporcularÄ±mÄ±zÄ± mutlu etti. Bir taraftan da bÃ¶yle bir muamele bizi Ã¼zdÃ¼, kÄ±zdÄ±rdÄ±. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± bu anlamda en sert mesajlarÄ± verdik UluslararasÄ± federasyona, ev sahibi Ã¼lkeye. HÄ±rvatistan konsolosluÄŸumuzda nota verdi gerekli makamlara. Biz de uluslararasÄ± federasyona ÅŸikayet yazÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yazdÄ±k" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"BAKAN KASAPOÄžLU TEPKÄ° GÃ–STERDÄ°"Â

Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ± sÃ¶yletmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edeceklerini belirten Albayrak, "BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za bildirdik. BakanÄ±mÄ±z da olayÄ±n ardÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re sonra sosyal medya Ã¼zerinden tepkisini gÃ¶sterdi. Biz Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yaptÄ±k, maÃ§Ä±mÄ±zÄ± kazandÄ±k daha sonra Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde hiÃ§bir gÃ¼cÃ¼n engellemesine bakmadan baÄŸÄ±ra baÄŸra sÃ¶yledik. SporcularÄ±mÄ±zla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±da ÅŸunu sÃ¶yledim, biz istiklal MarÅŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam edeceÄŸiz" dedi.Â

"BÄ°R KOMPLO VAR BÄ°Z DE KURBAN GÄ°DÄ°YORUZ"Â

Halit Albayrak, Avrupa'da 'TÃ¼rkiye'de buz hokeyi mi var?' sorularÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bir komplo var ve biz de bunun kurbanÄ± oluyoruz demek istemiyorum. Ama baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman gerÃ§ekten oklar bunu gÃ¶steriyor. Bizim iÃ§inden geÃ§tiÄŸimiz ateÅŸ Ã§emberi gibi bir durumumuz var. Askerimiz savaÅŸÄ±yor. Ä°nsanÄ±mÄ±z askerimizin ve durumuna destek veriyor. Sporcu galibiyet sonrasÄ± verdiÄŸi asker selamÄ± ile destek veriyor. Onlarla ilintileyebiliriz. BaktÄ±ÄŸÄ±n zaman buz hokeyi TÃ¼rkiye'de Ã§ok yaygÄ±n olmayan hatta Avrupa'daki seyahatlerimizde TÃ¼rkiye'de buz hokeyi mi var dedirten bir branÅŸ. O yÃ¼zden bÃ¶yle bir komploya kesinlikle kurban gidiyoruz" diye konuÅŸtu.Â

"HER ZAMAN HER YERDE Ä°STÄ°KLAL MARÅžIMIZI OKUYACAÄžIZ"Â

Organizasyon yapan Ã¼lkelerin daha dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸini belirten Albayrak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±: "Biz Ã§ok Ã§ok farklÄ± yerlerde dÃ¼nya ÅŸampiyonalarÄ±nda turnuvalarÄ±na katÄ±lÄ±yoruz ama bu tarz ÅŸeylerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼lkeler biri SÄ±rbistan biri HÄ±rvatistan biri de Bulgaristan. Bulgaristan'da Ä°srail temsilcisi ile oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§ sonrasÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±ya maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±k. Ama bizim iÃ§in bir problem yok biz her zaman her yerde istiklal marÅŸÄ±mÄ±zÄ± baÄŸÄ±ra baÄŸÄ±ra hiÃ§bir engel tanÄ±madan okuyarak bu iÅŸi yapabileceÄŸimizi gÃ¶sterdik. Bundan sonra daha dikkatli olacaÄŸÄ±z organizasyonu yapan Ã¼lkelerin de daha dikkatli olmasÄ±nÄ± bekleyeceÄŸiz, isteyeceÄŸiz."