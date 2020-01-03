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03.01.2020 - 11:52 |

‘Buzun En Hızlıları’ Avusturya’da nefes kesti

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı sıra dışı etkinlik Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası’nda heyecan Avusturya’da başladı. Büyük bir rekabete sahne olan turnuvanın ilk yarışını erkeklerde eski şampiyonlardan Marca Dallago, kadınlarda ise İsviçreli Anas Morand kazandı.

‘Buzun En Hızlıları’ Avusturya’da nefes kesti

Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası’nda sezon Avusturya’da başladı. Judenburg’da yaşanan heyecanda 80 km/s hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele etti.
Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası’nın ilk ayağını erkeklerde Avusturyalı Marco Dallago, kazandı. Marco Dallago’nun kardeşi Luca Dallago ikinci, Çekyalı Michael Urban üçüncü oldu. Kadınlarda ise İsviçreli Anas Morand ilk sırada yer aldı. Son şampiyon Amanda Trunzo ikinci, Avusturyalı Veronika Windisch üçüncü oldu.

Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası’nın ikinci yarışı 11 Ocak’ta Fransa’da gerçekleştirilecek.

Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası nedir?
Geçtiğimiz 20 yılda toplamda 51 ülkeden gelen 1000’den fazla sporcunun katıldığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası, dünyanın en yetenekli buz patencilerini bir araya getiriyor. Binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayan buz patencileri rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 km/s hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilere rakibin önüne geçmek için her şey serbest.

 

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