Caddebostan’da Red Bull rüzgârı

İstanbul’u kanatlar altına almaya hazırlanan Red Bull Uçuş Günü, uçuş tutkunlarını pazar günü 11.00’de Caddebostan Plajı’nda buluşturacak.

Yaratıcı kostümleri, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 35 cesur takımın görsel bir şölene çevireceği etkinliği isteyen herkes ücretsiz olarak yerinden seyredebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen Red Bull Uçuş Günü’nde, birbirinden cesur takımlar 6 metrelik rampadan atlayarak uçabildiği kadar uçmaya çalışacak.