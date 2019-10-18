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18.10.2019 - 20:27 | | DHA

Çağla Büyükakçay, Macaristan'da yarı finalde

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, yarı final vizesini aldı.

Çağla Büyükakçay, Macaristan'da yarı finalde

Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki toplam 60 bin Dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, yarı final vizesini aldı.

Haftaya dünya sıralamasının 185. basamağında başlayan Çağla Büyükakçay, Kiskut Open Turnuvası'nda sırasıyla 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Katarina Zavatska'yı ve Belçikalı Maryna Zanevska'yı eleyerek geldiği çeyrek finalde Paraguaylı Veronica Cepede Royg ile karşılaştı. Turnuvanın 6 numaralı seribaşı ve dünya 142 numarası Royg'u 5-7, 6-1, 6-3'lük setlerle mağlup eden Çağla Büyükakçay adını son dörde yazdırmasını bildi. Son zamanlarda yükselen bir performans grafiği çizen Büyükakçay, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Danka Kovinic'i eleyerek son dörde kalan Rumen Irina Maria Bara ile mücadele edecek.

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