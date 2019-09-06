Ã‡aÄŸla Kubat, AlaÃ§atÄ±'da finalde

06.09.2019 - 12:54| Ä°ZMÄ°R (AA)
ÇaÄŸla Kubat, AlaçatÄ±'da finalde
Ä°zmir'de rÃ¼zgarÄ±yla meÅŸhur AlaÃ§atÄ±'da 2-6 EylÃ¼l'de dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± RÃ¼zgar SÃ¶rfÃ¼ BirliÄŸi (IFCA) Avrupa Slalom Ã‡ocuklar, GenÃ§ler ve Masterler ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lan ve kendi branÅŸÄ±nda yarÄ±ÅŸan kadÄ±n sporcu olmayÄ±nca master erkeklerle yarÄ±ÅŸan Ã‡aÄŸla Kubat, ilk 10 sporcu arasÄ±nda girmeyi baÅŸarÄ±p finalde yarÄ±ÅŸmaya hak kazandÄ±.Â
AlaÃ§atÄ±'da 15 Ã¼lkeden 120 sporcunun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± IFCA Avrupa Slalom Ã‡ocuklar, GenÃ§ler ve Masterler ÅžampiyonasÄ±'nda, milli sÃ¶rfÃ§Ã¼ Ã‡aÄŸla Kubat, kendi branÅŸÄ±nda yarÄ±ÅŸan kadÄ±n sporcu olmayÄ±nca master erkekler kategorisinde mÃ¼cadele etti.
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yerli ve yabancÄ± 23 erkek sporcunun iÃ§erisinde tek kadÄ±n sporcu olarak boy gÃ¶steren Ã‡aÄŸla, yarÄ± finalde ilk 10 sporcu arasÄ±na girmeyi baÅŸararak finale kaldÄ±.
Ã‡aÄŸla Kubat, baÅŸarÄ±sÄ±yla ilgili "DÃ¼nya Ã§apÄ±nda bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atan erkek rakiplerle yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in kendimi ÅŸanslÄ± hissediyorum. Bu beni daha da zorluyor. Finalde gÃ¼zel bir sonuÃ§ alacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.