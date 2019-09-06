Ã‡aÄŸla Kubat, AlaÃ§atÄ±'da finalde

AlaÃ§atÄ±'da 15 Ã¼lkeden 120 sporcunun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± IFCA Avrupa Slalom Ã‡ocuklar, GenÃ§ler ve Masterler ÅžampiyonasÄ±'nda, milli sÃ¶rfÃ§Ã¼ Ã‡aÄŸla Kubat, kendi branÅŸÄ±nda yarÄ±ÅŸan kadÄ±n sporcu olmayÄ±nca master erkekler kategorisinde mÃ¼cadele etti.

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yerli ve yabancÄ± 23 erkek sporcunun iÃ§erisinde tek kadÄ±n sporcu olarak boy gÃ¶steren Ã‡aÄŸla, yarÄ± finalde ilk 10 sporcu arasÄ±na girmeyi baÅŸararak finale kaldÄ±.

Ã‡aÄŸla Kubat, baÅŸarÄ±sÄ±yla ilgili "DÃ¼nya Ã§apÄ±nda bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atan erkek rakiplerle yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in kendimi ÅŸanslÄ± hissediyorum. Bu beni daha da zorluyor. Finalde gÃ¼zel bir sonuÃ§ alacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.