01.01.2020 - 22:08 | | Sporx
Çağlar oynadı, Leicester rahat kazandı: 0-3
İngiltere Premier Lig'de Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta Leicester City, Newcastle United'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta maçında Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Leicester City oldu.
Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Ayoze Perez, 39. dakikada James Maddison ve 87. dakikada Hamza Choudhury kaydetti.
Leicester City'de Çağlar Söyüncü maça 11'de başladı. 3'lü savunma oynayan Leicester'da savunmanın sağında görev yapan milli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı ve başarılı performans sergiledi.
Bu galibiyetin ardından Leicester City puanını 45'e yükseltti. Newcastle United 25 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, Wolverhampton'a konuk olacak. Leicester City, ilk yarıda 9-0 yendiği Southampton'ı ağırlayacak.