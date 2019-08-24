Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ asist yaptÄ±, Leicester City 3 puanÄ± kaptÄ±

24.08.2019 - 19:42| Ä°STANBUL (DHA)Â
ÇaÄŸlar Söyüncü asist yaptÄ±, Leicester City 3 puanÄ± kaptÄ±
Ä°ngiltere Premier Lig'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda milli oyuncu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Leicester City, deplasmanda Sheffield United'Ä± 2-1 maÄŸlup etti.
Sheffield United ile Leicester City, Bramall Lane Stadyumu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Leicester City, 38'inci dakikada Vardy'nin bulduÄŸu golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nce kapattÄ±. 62'nci dakikada McBurnie, durumu eÅŸitledi. 70'inci dakikada Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n asistinde meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturan Barnes skoru belirledi ve Leicester City, Sheffield United'Ä± 2-1 yendi.
MaÃ§ta bir asist yapan milli oyuncu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, maÃ§a ilk 11'de baÅŸladÄ± ve 90 dakika sahada kaldÄ±.
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