02.01.2020 - 22:39 | | Skorer
Çağlar Söyüncü çalımları dizdi, Leicester City paylaştı!
Leicester City'nin Newcastle United ile oynadığı maçta enfes çalımlara imza atan Çağlar Söyüncü'yü kulübü sosyal medyada onure etti. Üst üste attığı çalımlar ile rakibini alt eden Çağlar'ın bu hareketini Leicester City hesabı Johan Cruyff benzetmesiyle paylaştı.
Premier Lig'de zirve yarışını sürdüren Leicester City, sosyal medya hesabından Çağlar Söyüncü paylaşımda bulundu.
24 yaşındaki milli futbolcunun Newcastle United maçında attığı çalımları kamuoyuna sunan İngiliz kulübü, "Cruyff dönüşü" notunu bıraktı. Çağlar'ın videosu kısa sürede büyük ilgi gördü.
Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçı Leicester City 3-0 kazanmıştı