Çağlar Söyüncü ve Van Dijk yan yana

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Türk futbolunun son dönemde yükselen yıldızlarından olan Çağlar Söyüncü, A Milli Takım ve Leicester City’deki başarılarının meyvelerini topluyor. Son olarak İngiltere’de Guardian Gazetesi, Premier Lig’de ilk 12 haftalık süreci değerlendirdi ve en iyilerden oluşan bir ilk 11 kurdu.

Bu ilk 11’de en fazla dikkat çeken detay savunma hattı oldu. Leicester City’de ses getiren Çağlar, Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Virgil Van Dijk ile beraber sezonun en iyi savunmacısı olarak değerlendirildi.

Kurulan 11’de de Çağlar-Van Dijk ikilisi yan yana konuldu. Hem milli takım hem de Leicester City’de formasını bırakmayan 23 yaşındaki savunmacı, başarılı bir grafik sergiliyor.