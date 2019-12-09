09.12.2019 - 10:40 |
Çağlar'ın takımı Leicester'dan rekor...
Aston Villa'yı 4-1 yenen Çağlar'lı Leicester City, Premier Lig'de 8'de 8 yaparak kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
Skorer Dış Haberler - Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Premier Lig'de önüne geleni deviriyor...
Aston Villa'yı deplasmanda 4-1'lik skorla deviren mavi-beyazlı takım Premier Lig'de 8'de 8 yaparak kulüp rekoru kırdı. 16 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Leicester, puanını 38'e yükseltirken, son şampiyon Manchester City'ye tam 6 puan fark attı.
Rodgers'ın talebeleri, 15 galibiyet, 1 beraberlikle inanılmaz performans sergileyen lider Liverpool'un 8 puan gerisinde...
İşte Leicester'ın rekor serisi:
Leicester-Burnley: 2-1
Southampton-Leicester: 0-9
Crystal Palace-Leicester: 0-2
Leicester-Arsenal: 2-0
Brighton-Leicester: 0-2
Leicester-Everton: 2-1
Leicester-Watford: 2-0
Aston Villa-Leicester: 1-4