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23.11.2019 - 20:25 | | AA

ÇaÄŸlarlÄ± Leicester City durmuyor!

Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'Ä± 2-0 yenerek Ã¼st Ã¼ste 5. maÃ§Ä±nÄ± kazandÄ±.Â

ÇaÄŸlarlÄ± Leicester City durmuyor!

Ä°ngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'Ä± 2-0 yenerek Ã¼st Ã¼ste 5. maÃ§Ä±nÄ± kazandÄ±.Â 

Ligin 13. hafta maÃ§Ä±nda Leicester City, Brighton & Hove Albion'Ä±n konuÄŸu oldu.Â 

Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n 90 dakika forma giydiÄŸi maÃ§ta konuk ekip, 64. dakikada Ayoze Perez ve 82. dakikada Jamie Vardy'nin penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± gollerle mÃ¼cadeleden 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Bu sonuÃ§la puanÄ±nÄ± 29'a Ã§Ä±karan Leicester City ligdeki ikinciliÄŸini devam ettirirken, ev sahibi takÄ±m 15 puanda kaldÄ±.

Ã‡aÄŸlarlÄ± Leicester City durmuyor

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