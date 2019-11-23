Ã‡aÄŸlarlÄ± Leicester City durmuyor

23.11.2019 - 20:25 | | AA
ÇaÄŸlarlÄ± Leicester City durmuyor!
Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'Ä± 2-0 yenerek Ã¼st Ã¼ste 5. maÃ§Ä±nÄ± kazandÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'Ä± 2-0 yenerek Ã¼st Ã¼ste 5. maÃ§Ä±nÄ± kazandÄ±.Â
Ligin 13. hafta maÃ§Ä±nda Leicester City, Brighton & Hove Albion'Ä±n konuÄŸu oldu.Â
Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n 90 dakika forma giydiÄŸi maÃ§ta konuk ekip, 64. dakikada Ayoze Perez ve 82. dakikada Jamie Vardy'nin penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± gollerle mÃ¼cadeleden 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â
Bu sonuÃ§la puanÄ±nÄ± 29'a Ã§Ä±karan Leicester City ligdeki ikinciliÄŸini devam ettirirken, ev sahibi takÄ±m 15 puanda kaldÄ±.