Ä°ngiltere Premier Lig'de Leicester City, sahasÄ±nda Arsenal'i 2-0 maÄŸlup etti.Â

Ligin 12. hafta maÃ§Ä±nda Leicester City, King Power StadÄ±'nda Arsenal'i aÄŸÄ±rladÄ±. Ä°lk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z geÃ§en mÃ¼cadelenin ikinci devresinde ataklarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ran Leicester City, 68. dakikada Jamie Vardy ve 75. dakikada James Maddison'Ä±n golleriyle karÅŸÄ±laÅŸmadan 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

Leicester City'de milli oyuncu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ 90 dakika sahada kaldÄ±. Arsenal'de ise Mesut Ã–zil, geÃ§en haftanÄ±n ardÄ±ndan bu maÃ§ta da ilk 11'de sahaya Ã§Ä±ktÄ± ve 90 dakika boyunca forma giydi.Â

Bu galibiyetle ligde 4'te 4 yapan Leicester City, puanÄ±nÄ± 26'ya Ã§Ä±kartarak maÃ§ fazlasÄ±yla 2. sÄ±raya yÃ¼kselirken, Arsenal ise 17 puanda kaldÄ±.

Ligin 12. hafta mÃ¼cadelesinde Everton, St. Mary's StadÄ±'nda Southampton'Ä±n konuÄŸu oldu.

Cenk Tosun oynadÄ±, Everton kazandÄ±

KarÅŸÄ±laÅŸmaya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan konuk ekip, 4. dakikada Tom Davies'in golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti ve ilk yarÄ± bu skorla sona erdi.Â

Ä°kinci yarÄ±da ataklarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ran Southampton, 50. dakikada Danny Ings'in aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±yla skoru 1-1'e getirdi. Everton, 75. dakikada Richarlison'un golÃ¼yle yeniden 2-1 Ã¶ne geÃ§ti ve karÅŸÄ±laÅŸma bu skorla sona erdi.Â

Everton formasÄ±yla geÃ§en hafta Tottenham karÅŸÄ±sÄ±nda aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu maÃ§a ilk 11'de baÅŸlayan Cenk Tosun, 90 dakika boyunca sahada kaldÄ±.

Bu sonuÃ§la Everton puanÄ±nÄ± 14'e Ã§Ä±karÄ±rken, Southampton 8 puanda kaldÄ±.Â

Tottenham galibiyeti unuttuÂ

Tottenham ise konuk ettiÄŸi Sheffield United ile 1-1 berabere kalarak ligde galibiyet hasretini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. MaÃ§Ä±n gollerini, ev sahibi ekip adÄ±na 58. dakikada Heung-Min Son, konuk takÄ±m adÄ±na 78. dakikada George Baldock kaydetti.Â

Ligde son 5 haftadÄ±r maÃ§ kazanamayan Tottenham 14 puana ulaÅŸÄ±rken Sheffield United'Ä±n puanÄ± 17'ye yÃ¼kseldi