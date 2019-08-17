Çağrı Hakan Balta Bayern Münih'e transfer oldu

Hakan Balta'nın oğlu, Çağrı Hakan Balta, Galatasaray'dan Bayern Münih altyapısına transfer oldu.

İşte Hakan Balta'nın oğlu için yaptığı paylaşım:

Canım oğlum..Daha başarılı,daha güçlü olmak için çıktığın bu yolda Allah seni utandırmasın. Nerde olursan ol çok çalışıp başarıyı koparacağına eminim.Daha yolun başındasın,zaman neyi yaşatır bilemeyiz ama bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen’de görmek tek hayalimiz,biliyorsun.Yeni takımında burada edindiğin sporcu ahlakını sürdüreceğinden şüphem yok. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geçiyorsun..Sana söylediklerimi hiç kulak ardı etmediğini bildiğimden..sana tek sözüm “Allah utandırmasın oğlum.”