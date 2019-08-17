Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayÇağrı Hakan Balta Bayern Münih'e transfer oldu
17.08.2019 - 14:21

Çağrı Hakan Balta Bayern Münih'e transfer oldu

Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta Alman devi Bayern Münih'e trasnfer oldu.

Hakan Balta'nın oğlu, Çağrı Hakan Balta, Galatasaray'dan Bayern Münih altyapısına transfer oldu.

İşte Hakan Balta'nın oğlu için yaptığı paylaşım: 

Canım oğlum..Daha başarılı,daha güçlü olmak için çıktığın bu yolda Allah seni utandırmasın. Nerde olursan ol çok çalışıp başarıyı koparacağına eminim.Daha yolun başındasın,zaman neyi yaşatır bilemeyiz ama bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen’de görmek tek hayalimiz,biliyorsun.Yeni takımında burada edindiğin sporcu ahlakını sürdüreceğinden şüphem yok. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geçiyorsun..Sana söylediklerimi hiç kulak ardı etmediğini bildiğimden..sana tek sözüm “Allah utandırmasın oğlum.”

Çağrı Hakan Balta Bayern Münihe transfer oldu

Aduriz soyunma odasında alkışlarla karşılandı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Roma'ya transfer olan Mert'ten duygusal sözler...

Roma'ya transfer olan Mert'ten duygusal sözler...

Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu

Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu

Sivasspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Gazişehir'de yeni transfer Twumasi, ilk idmanına çıktı

Gazişehir'de yeni transfer Twumasi, ilk idmanına çıktı

Sıradaki Haber