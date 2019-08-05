05.08.2019 - 23:52
Cahill, Crystal Palace'ta
Crystal Palace, Chelsea'den ayrÄ±lan savunma oyuncusu Gary Cahill'i transfer etti.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Chelsea'den ayrÄ±lan savunma oyuncusu Gary Cahill'i transfer etti.Â
Crystal Palace KulÃ¼bÃ¼, serbest oyuncu statÃ¼sÃ¼ndeki Ä°ngiliz stoper Cahill ile 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
Chelsea'de 7 yÄ±l gÃ¶rev yapan 33 yaÅŸÄ±ndaki Cahill, geÃ§en sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesinin bitmesiyle takÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±. Cahill, forma ÅŸansÄ± bulmakta zorlandÄ±ÄŸÄ± geÃ§en sezon Chelsea ile 8 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.
Â