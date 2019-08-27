Caicedo hamlesi! 2 gün süre verdiler...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş forvet hattına takviye ararken Lazio’da oynayan Felipe Caicedo ismi gündeme geldi. İtalya’da çıkan haberlerde, 30 yaşındaki golcü oyuncu için Lazio’ya teklif sunuldu. Beşiktaş’ın bizzat devreye girdiği ve transfer etmek istediği vurgulandı.

Ancak Caicedo’nun 2.5 milyon Euro yıllık ücret istediği, bu rakamın altına inmek istemediği kaydedildi. Lazio’nun da Ekvadorlu futbolcunun gidişine sıcak baktığı vurgulandı. İyi bir teklif gelmesi halinde İtalyan kulübünün tamam diyeceği aktarıldı. Transfer döneminin bitmesine 5 günlük bir süre kala da tecrübeli futbolcunun bir an evvel karar vermesi istendi.

Lazio’nun bu transferin çözümü için Caicedo’ya iki gün süre verdiği bildirildi.