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HaberlerTrabzonsporCaleb Ekuban: "Topun üç defa kaleden içeri geçtiğini görmek güzeldi"
22.08.2019 - 23:23| Skorer

Caleb Ekuban: "Topun üç defa kaleden içeri geçtiğini görmek güzeldi"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor'da gecenin yıldızı Caleb Ekuban açıklamalarda bulundu.

Caleb Ekuban: "Topun üç defa kaleden içeri geçtiğini görmek güzeldi"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor'da 3 gol birden atarak gecenin yıldızı olan Caleb Ekuban açıklamalarda bulundu.

"Bizim için çok önemli bir sonuçtu. Maç içerisinde geri döndük. İkinci maçta da turu geçmek istiyoruz. Bizim için sürpriz oldu. Hızlı bir atakta beklenmedik bir şekilde gol yiyebiliyorsunuz ama önemli olan geri dönüş yapabilmekti."

Kaçan penaltı için Caleb Ekuban, "Kaçanları konuşmasak daha iyi. Bugün kazanmak önemliydi. Kazandık." yorumunda bulundu.

"Topun üç defa kaleden içeri geçtiğini görmek güzeldi. Harika bir gündü. Nerede oynadığın önemli değil, kendini gösterebildiğin sürece. Hocaya da teşekkür etmek gerekiyor bana oynama şansı verdiği için."

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