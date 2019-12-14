Çalımbay'ın Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yle karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, sarı-lacivertli ekibe karşı şansı tutmuyor.

Tecrübeli teknik adam, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti.

Çalımbay; Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor ile Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 35 resmi maçın sadece 7'sini kazanabildi.

Bu maçlarda Fenerbahçe, Çalımbay'ın takımlarına karşı 22 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de 7 galibiyet

Rıza Çalımbay, çalıştırdığı takımlarla Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 7 kez mağlup edebildi. Farklı 12 takımla Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig'de 29 maça çıkan 56 yaşındaki teknik adam, bu müsabakaların 17'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Süper Lig'deki 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rıza Çalımbay, Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'ye karşı çalıştırdığı takımlarla 6 müsabakaya çıktı.

Bu mücadelelerde Çalımbay'ın takımları galibiyet elde edemezken, 5 defa Fenerbahçe sahadan mutlu ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Çalımbaylı Sivasspor'un Fenerbahçe'ye karşı performansı

Sivasspor'u 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarının ardından bu sezon yeniden çalıştıran Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında 6'sı ligde olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı 8 kez mücadele etti.

Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, ligde Fenerbahçe'yi 2 kez mağlup ederken, 3 defa da sahadan mağlup ayrıldı, bir karşılaşma berabere bitti.

Türkiye Kupası'nda ise Çalımbay idaresindeki kırmızı-beyazlılar Fenerbahçe'ye bir kez mağlup oldu, bir karşılaşma ise golsüz tamamlandı.

En fazla maç Sivasspor'la

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde en fazla Fenerbahçe'ye rakip oldu. Çalımbay Fenerbahçe'ye karşı da en fazla Sivasspor'un başında maça çıktı.

Tecrübeli çalıştırıcı Sivasspor ile farklı dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı 8 kez mücadele verirken, Eskişehirspor ile 6, Mersin İdmanyurdu ile 4, Denizlispor ve Çaykur Rizespor'la üçer, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Antalyaspor ile ikişer, Trabzonspor, Konyaspor ve Göztepe ile birer kez sarı-lacivertli ekibe karşı mücadele etti.

Çalımbay'ın Fenerbahçe'ye karşı kazandığı maçlar

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Antalyaspor ve Sivasspor ile ikişer kez, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor ile birer kez kazandı.

Bu mücadelelerde Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, rakibi Fenerbahçe'yi 2-0 ve 2-1 mağlup etti. Çalımbay yönetimindeki Antalyaspor ise Fenerbahçe engelini iki maçta da 1-0 geçmeyi başardı.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek sarı-lacivertli ekibe karşı en gollü maçına imza atmayı başardı.

Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor ise Çalımbay yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 2-1 kazandı. Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde en farklı mağlubiyeti ise Göztepe'yi çalıştırdığı dönemde yaşadı.

Fenerbahçe'ye karşı ilk sınavına Göztepe'nin başında çıkan Çalımbay, takımının bu karşılaşmada sahadan 5-0 mağlup ayrılmasıyla sarı-lacivertli ekibe karşı en farklı mağlubiyeti de yaşamış oldu.

Fenerbahçe'ye karşı 36'ncı maç

Sezon başında göreve getirildiği Demir Grup Sivasspor'a altın çağlarından birini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 36. sınavına çıkacak.

30 puanlı lider Sivasspor, 25 puanla puan cetvelinde 5. sırada bulunan Fenerbahçe engelini de aşarak ligin ilk yarısında liderliğini pekiştirmenin hesaplarını yapıyor.

Rıza Çalımbay'ın, çalıştırdığı takımlardaki Fenerbahçe karnesi şöyle:

2001-2002: Göztepe-Fenerbahçe: 0-5 (Süper Lig)

Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2 (Süper Lig)

2002-2003: Fenerbahçe-Denizlispor: 3-2 (Süper Lig)

Denizlispor-Fenerbahçe: 1-1 (Süper Lig)

2003-2004: MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-4 (Süper Lig)

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 3-1 (Süper Lig)

2004-2005: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 2-2 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4 (Süper Lig)

2005-2006: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2 (Süper Lig)

2006-2007: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 2-1 (Süper Lig)

2008-2009: Eskişehirspor-Fenerbahçe: 2-2 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Eskişehirspor: 2-1 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Eskişehirspor: 3-0 (Türkiye Kupası)

2009-2010: Eskişehirspor-Fenerbahçe: 2-1 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Eskişehirspor: 2-0 (Süper Lig)

Eskişehirspor-Fenerbahçe: 0-1 (Türkiye Kupası)

2010-2011: Fenerbahçe-Sivasspor: 1-0 (Süper Lig)

Sivasspor-Fenerbahçe: 3-4 (Süper Lig)

2011-2012: Sivasspor-Fenerbahçe: 2-0 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Sivasspor: 4-2 (Süper Lig)

2012-2013: Sivasspor-Fenerbahçe: 0-0 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Sivasspor: 2-0 (Türkiye Kupası)

Sivasspor-Fenerbahçe: 0-0 (Türkiye Kupası)

2013-2014: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2 (Süper Lig)

2014-2015: Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu: 1-0 (Süper Lig)

Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe: 0-1 (Süper Lig)

Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe: 1-2 (Türkiye Kupası)

Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu: 4-1 (Türkiye Kupası)

2015-2016: Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-1 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-1 (Süper Lig)

2016-2017: Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-0 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1 (Süper Lig)

2017-2018: Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-1 (Süper Lig)

2018-2019: Konyaspor-Fenerbahçe: 0-1 (Süper Lig)

Lider Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 15. haftada yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma oynayan ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, çift kale taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı.