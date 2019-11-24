24.11.2019 - 08:00 |
Çalışmalar tamam
Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, çalışmalarını tamamladı.
Süper Ligin 12. haftasında bugün Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, çalışmalarını tamamladı.
Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Antrenmanda Max Kruse ve Vedat Muriç özel program dahilinde çalıştı. Sarı-lacivertli kafile daha sonra Malatya’ya gitti ve burada taraftarlar tarafından karşılandı.