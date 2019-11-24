Çalışmalar tamam

Süper Ligin 12. haftasında bugün Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, çalışmalarını tamamladı.



Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



Antrenmanda Max Kruse ve Vedat Muriç özel program dahilinde çalıştı. Sarı-lacivertli kafile daha sonra Malatya’ya gitti ve burada taraftarlar tarafından karşılandı.