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23.10.2019 - 15:06 | | AA

Can Öncü Avustralya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Avustralya ayağında 25-27 Ekim tarihlerinde mücadele edecek.

Can Öncü Avustralya'da piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 17. ayağı 4 bin 400 metrelik Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull KTM Ajo Takımı'nın sporcusu Can, 25 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak. Milli sporcu, 26 Ekim Cumartesi günü ise Dünya Şampiyonası’nın sıralama turlarına katılacak.

Can Öncü, 27 Ekim Pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak 23 turluk yarışta mücadele verecek.

 

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