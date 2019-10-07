Caner Erkin milli takım sürprizi

Beşiktaş’ın 2-0’lık Aytemiz Alanya galibiyetinde en önemli pay sahiplerinden biri Caner Erkin oldu. Savunmanın solunda görev yapan tecrübeli futbolcu, özellikle defansif anlamda kusursuza yakın bir futbol sergiledi.

Caner, rakibin en etkili isimleri olan Baiano ve Efecan Karaca’ya adım attırmadı. Aytemiz Alanya, en çok kullandığı kanadı olan sağ taraftan pozisyona giremedi.

Milli davet alabilir

Caner Erkin, tam 9 ikili mücadele kazandı. 31 yaşındaki futbolcu, 7 top kaptı, 6 pas arası yaptı ve 2 uzaklaştırmaya imza attı. Sakatlanan Dorukhan milli takımdan çıkartıldıktan sonra yerine Caner alınabilir.