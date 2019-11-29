29.11.2019 - 14:48 | | Â Ä°STANBUL (AA)
Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanÄ±n 11'ine seçildi
BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcular Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanÄ±n en iyi 11'ine seÃ§ildi.
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EFA'nÄ±n internet sitesinde, Avrupa Ligi 5. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n en iyi 11'i aÃ§Ä±klandÄ±.
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sahasÄ±nda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yÄ± 2-1 maÄŸlup ettiÄŸi maÃ§ta forma giyen Caner Erkin ve Enzo Roco, haftanÄ±n en iyi 11'ine layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
AÃ§Ä±klanan ilk 11 ÅŸu ÅŸekilde:
Yann Sommer (Borussia MÃ¶nchengladbach), Caner Erkin (BeÅŸiktaÅŸ), Giorgos Merkis (APOEL), Enzo Roco (BeÅŸiktaÅŸ), Nuno Sequeira (Braga), Viktor Tsyhankov (Dinamo Kiev), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Lorenzo Pellegrini (Roma), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev), Alfredo Morelos (Rangers), Vincent Aboubakar (Porto).Â
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