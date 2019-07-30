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30.07.2019 - 17:43| AA

Caner Koca Kırklarelispor'da

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Fenerbahçe'den Caner Koca ile sözleşme imzaladı.

Caner Koca Kırklarelispor'da

Kulüp binasında gerçekleştirilen törende, Kulüp Başkanı Volkan Can'ın da katıldığı törende Koca, iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Can, burada yaptığı konuşmada, tecrübeli futbolcuyu takıma yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını belirten Can, lige çok iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Hedeflerini daha yüksek tuttuklarını aktaran Can, takımı bir adım daha ileriye taşımak için mücadele ettiklerini belirtti.

Can, Kırklarelispor'un hak ettiği yere geleceğini sözlerine ekledi.

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