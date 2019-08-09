Caner Osmanpaşa gözünü Avrupa'ya dikti

Kırmızı-beyazlıların Akhisarspor'dan transfer ettiği deneyimli savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un köklü bir kulüp olduğunu belirtti.

Sivas ekibinin geçmişte kötü bir süreçten geçtiğini ancak hemen Süper Lig'e dönerek bunu atlattığını aktaran Caner, "Ligin kalıcı takımlarından biri olduğu, elde edilen başarılardan belli. Buraya gelirken, birkaç kulübün üstünde, daha iyi bir kulüp olduğu için tercih ettim. Gelmeme vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Caner, başarılı olacaklarına inandığını dile getirerek, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Birkaç eksiğimiz var. Onlar da gelirse iyi takım olacağımızı düşünüyorum. Yukarıları hedefleyen bir takım olmak istiyoruz. Avrupa neden olmasın? İnşallah bu takımı sezon sonunda Avrupa'ya götürebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sezon başladığında alt sıralardan mümkün olduğunca uzak kalmak istediklerini anlatan tecrübeli futbolcu, "Önce orayı bir sağlama alacaksın. Sonra önümüze bakacağız. Başarılı olacak bir kadro kuruluyor. Üst sıralar neden olmasın? Her takım Avrupa'ya gidebiliyor. Biz de yapabiliriz. Güzel sonuçlar alıp Avrupa'ya gidebiliriz. İnşallah bu da olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sene iyi olacak"

Sivasspor'da başarılı ve kalıcı olmak istediğini aktaran Caner, futbolcular olarak takımı iyi yerlere getirebilmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Ligin ilk haftasında konuk edecekleri Beşiktaş karşısında taraftarlarından destek istediklerini söyleyen Caner, "Taraftarımız bizi her zaman desteklesin. Ne kadar destek olurlarsa, o kadar iyi sonuçlar alırız. Taraftar olduğu zamanlarda da kötü sonuçlar alacağız ama yine de bizi desteklemeye devam etsinler. Bu sene iyi olacak." şeklinde konuştu.