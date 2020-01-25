Caner OsmanpaÅŸa'dan itiraf: Kimse inanmazdÄ±

SÃ¼per Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un baÅŸarÄ±lÄ± savunma oyuncusu Caner OsmanpaÅŸa, takÄ±mÄ±nÄ±n sezon sonunda baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin sezon baÅŸÄ±nda Akhisarspor'dan transfer ettiÄŸi Caner, baÅŸarÄ±lÄ± oyunuyla baÅŸta teknik direktÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay olmak Ã¼zere futbolseverlerin beÄŸenisini kazandÄ±.

Ã‡alÄ±mbay'Ä±n ligde geride kalan 18 haftalÄ±k periyotta tÃ¼m maÃ§larda 90 dakika forma ÅŸansÄ± verdiÄŸi Caner, defansta gÃ¼ven veren oyuncular arasÄ±nda yer aldÄ±.

Caner, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ligdeki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Sezon baÅŸÄ±nda bu kadar baÅŸarÄ± geleceÄŸini sÃ¶ylesek kimse inanmazdÄ±. Biz de bu kadar olacaÄŸÄ±nÄ± beklemiyorduk." diyen Caner, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin sezona Ã§ok eksikle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.Â Sezon baÅŸÄ±nda iyi bir takÄ±m kurulup kurulmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde endiÅŸe yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Caner, "Kampa gittiÄŸimiz zaman tereddÃ¼tlerimiz vardÄ±. Kadro olarak yeterli olabilecek miyiz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk." diye konuÅŸtu.

"Bu iÅŸi yukarÄ±lara gÃ¶tÃ¼receÄŸimize inanmaya baÅŸladÄ±k"

HazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±nÄ±n iyi geÃ§tiÄŸini ve bu durumun kendilerine umut verdiÄŸini dile getiren Caner, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Burada oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± bizi daha da gÃ¼Ã§lendirdi. BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±ndan sonra kÃ¼Ã§Ã¼k bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸadÄ±k. O zaman takÄ±m olma yolunda ilerliyorduk, birbirimizi tanÄ±yorduk. Orada bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±k. Ondan sonra peÅŸ peÅŸe devamÄ± gelmeye baÅŸlayÄ±nca Ã¶zgÃ¼ven de geldi. Bu iÅŸi yukarÄ±lara gÃ¶tÃ¼receÄŸimize inanmaya baÅŸladÄ±k, ÅŸimdiye kadar da iyi gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Bundan sonra da gÃ¶tÃ¼receÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. DÃ¼ÅŸmezsek takÄ±m olarak bÃ¶yle devam edersek, mÃ¼cadelemizi bÄ±rakmazsak ligi iyi yerlerde bitireceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

"TakÄ±m olamadÄ±ÄŸÄ±n zaman olmuyor"

Akhisarspor'da gÃ¼zel gÃ¼nler geÃ§irdiÄŸini, kupa kaldÄ±rmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Caner, son sene takÄ±m kurmak ve sakatlÄ±klar baÅŸta olmak Ã¼zere ÅŸanssÄ±zlÄ±klar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Her kulÃ¼bÃ¼n kÃ¼me dÃ¼ÅŸme ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸayabileceÄŸini ifade eden Caner, "Ne kadar iyi takÄ±m olsanÄ±z da her ne kadar iyi oyunculardan kurulsanÄ±z da bazen olmuyor. Ligde bazen gÃ¶rÃ¼yoruz, Ã§ok iyi takÄ±mlar var, kadro olarak belki bizden Ã§ok daha iyiler ama baÅŸarÄ± elde edemiyorlar. TakÄ±m olamadÄ±ÄŸÄ±n zaman olmuyor." diye konuÅŸtu.

Sivasspor'un Ã§ok iyi bir takÄ±m oluÅŸturduÄŸunu vurgulayan tecrÃ¼beli savunma oyuncusu, "Bunu TÃ¼rk futbolcularÄ±n fazla olmasÄ±na baÄŸlÄ±yorum. YabancÄ±lar da Ã§ok iyi niyetli, bÃ¼tÃ¼n takÄ±m da iyi niyetli olunca bu konuma ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

GittiÄŸi tÃ¼m takÄ±mlarda forma giyme konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Caner, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin defansÄ±nda gÃ¶rev yapan Aaron Appindangoye baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla uyum yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Orta sahada gÃ¶rev yapan takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n iyi oynadÄ±ÄŸÄ± zaman savunmanÄ±n da Ã¶zgÃ¼ven yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Caner, bu Ã¶zgÃ¼venle daha iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Kupa almadan ligi kapatÄ±rsak bizim iÃ§in Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ olur"

Sivasspor'un, yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±yÄ± taÃ§landÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Caner OsmanpaÅŸa, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â "Puan durumu, liderlik olarak belki ilk defa bunu yaÅŸÄ±yorum ama normal sezonlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman inÅŸallah sonu gÃ¼zel olur. Kupa ve kupalar alabiliriz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum, alamazsak bunun bir anlamÄ± olmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunu yaÅŸadÄ±m daha Ã¶nce kaÃ§ tane kupa kaldÄ±rdÄ±k, onlar da gÃ¼zel anÄ±lardÄ±. Akhisarspor'da da gÃ¼zel ÅŸeyler yaÅŸadÄ±m. Ä°nÅŸallah bu kadar iyi gidip de kupa almadan ligi kapatÄ±rsak bizim iÃ§in Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ olur. Bu, baÅŸarÄ± anlamÄ±na gelmez. Kendi adÄ±ma da takÄ±m adÄ±na da kupada da en azÄ±ndan bir ÅŸeyler kazanmak gerekiyor. Åžu an iÃ§in Ã§ok erken, Ã¶nÃ¼mÃ¼zde 16 maÃ§ var. Ä°nÅŸallah Allah onu da nasip eder ve gÃ¶rÃ¼rÃ¼z."

"Taraftar bizim iÃ§in itici bir gÃ¼Ã§"

Taraftarlara da Ã§aÄŸrÄ± yapan Caner, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:Â "Taraftarlar ne yapmasÄ± gerektiÄŸini biliyor, maÃ§lara geleceklerdir. GÃ¼n, saat, tarih fark etmeden gelmeleri gerekiyor. Taraftar bizim iÃ§in itici bir gÃ¼Ã§. Bu konuma gelmemizde onlarÄ±n da katkÄ±sÄ± var. TakÄ±m daha da iyi oynamaya baÅŸladÄ±. Onlardan gÃ¼Ã§ alÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nda ve bundan sonraki maÃ§larda stadÄ± doldururlar. Onlar olunca maÃ§a 1-0 Ã¶nde baÅŸlÄ±yoruz gibi bir hava oluyor. Bu baÅŸarÄ±yÄ± devam ettirmemiz iÃ§in her maÃ§a bekliyoruz onlarÄ±."

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