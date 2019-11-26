Caner’in sağ açık oynaması plandır

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı teknik adam, rakiplerin taktik anlayışı ve zaaflarına göre seçimler yaptığının altını çizdi, “Caner’in sağ kanatta oynaması planlama doğrultusunda yapılmış bir tercihtir. Bu düşüncemiz Denizlispor maçında tutmadı ama Konya’da başarılı oldu. Rakibimizin eksiğinden yararlanmaya çalıştık ve Caner’in Burak Yılmaz’a yaptığı asistle golü bulduk” dedi.

Süper Lig’de son olarak İttifak Holding Konyaspor’u mağlup ederek 4’te 4 yapan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, galibiyet serisini mümkün olduğu kadar uzatmak istediklerini söyledi. Deneyimli hoca, Caner Erkin’e sağ kanatta görev vermesinden, şampiyonluk yarışına kadar merak edilen konuları Milliyet’e değerlendirdi.



Konyaspor maçında Burak Yılmaz’ın attığı galibiyet golünde Caner Erkin’in rolüne değinen Avcı, “Toplantıda özellikle Caner neden sağ açıkta oynatıldı diye soru bekledim. Bu bir planlama doğrultusunda yapılmış tercihtir. Denizlispor maçında da sağ açıkta oynadı. Çünkü rakibin zaaflarını, Caner’in oyun tarzıyla değerlendirmek istedim. Tutar, tutmaz o ayrı. Denizlispor maçında olmadı o nedenle Caner’i asıl yerine aldık. Fakat Konya deplasmanında bu plan başarıya ulaştı. Yine rakibimizin o bölgedeki eksikliğinden yararlanmaya çalıştık ve golü de böyle bulduk” diye konuştu.

Beşiktaş’ın hocası, Burak Yılmaz’ın rakip stoperlerin arasına çok iyi girdiğine vurgu yaparak, “Caner orta alanda kaptığı topla Burak Yılmaz’ı buluşturdu ve arkasından gol geldi. Planlama yaparken bu tür ihtimalleri de düşünüyoruz. Olur veya olmaz. Biz bu planlamaları yapmak zorundayız. Konya’da sağ açık oynadı, belki önümüzdeki maçlarda asıl yerinde görev yapacak. Bu durum tamamen rakibin taktik anlayışı ve zayıf yönleriyle ilgili bir durum” ifadelerini kullandı.



‘Daha güçlü Beşiktaş’

Slavan Bratislava’nın ardından yine Vodafone Park’ta Kayserispor’la karşılaşacaklarını aktaran Abdullah Avcı şöyle devam etti:

“Avrupa’da ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Maalesef gruptaki ilk maçlar bizim çok kötü bir dönemimize geldi. Benim ülke puanına ve Avrupa maçlarına önem vermediğim doğru değil. Son Braga maçında sakatlanma riski olan ve bunun yanı sıra benim rahatsızlığıma yakalanma riski yüksek olan oyuncular vardı. Son örnek Umut Nayır oldu. Ayrıca adale sakatlığı geçirme riski bulunanlar da vardı. Bunları da düşünmek zorundayız. Ligdeki galibiyet serisini devam ettirmeliyiz. Ligin ilk yarısını zirvede bitirmek istiyoruz. Devre arası transfer hamleleriyle, ikinci yarıda şampiyonluk yarışında daha da güçlü bir Beşiktaş arzuluyoruz. Bazen kötü oynayarak bazen de iyi oynayarak kazanabiliriz ama tek hedefimiz sahadan kazanarak ayrılmak. Güzel günler görmek için çok çalışıyoruz.”

‘Ljajic ile problem yok’

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Adem Ljajic’ten en yüksek verimi almak için büyük bir çaba harcadıklarının altını çizdi.

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, “Adem Ljajic ile ilgili bir sıkıntım yok . Elbette hem o hem de teknik heyet olarak bizler en yüksek verimi almak isteriz. Adem zamanla daha çok katkı verecektir. Onun milli maçlarını da yakından takip ediyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Ligin başından beri sakatlıklar olsun cezalılar olsun sürekli bir kadro değişimi yaşandı. Bu durum birçok oyuncumuza olumsuz yansıdı. Bunların hepsi gelip geçer. Adem’in ilerleyen dönemde performansını artırmasını bekliyorum” dedi.

‘Kadro istikrarı önemli’

Geride kalan haftalarda sakatlıklar ve cezalar yüzünden kadro istikrarı yakalamakta zorlandıklarına vurgu yapan Abdullah Avcı, “Konya’da bu sezon ilk kez aynı 11 üst üste oynadı. Denizlispor ve Konyaspor maçının kadroları aynı oldu. Sezon başından beri çeşitli nedenlerden dolayı böyle bir istikrar yakalayamadık. Sezon devam ederken kadro istikrarı çok önemlidir. Ayrıca gol yeme sayımız çok düşük kaldı. Bu da bizim için çok önemli bir detay. Daha da düzelecek detaylar var. Maç maç düşünerek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

İstanbul masalı!

Kartal, Süper Lig’de üst üste 6 maçını İstanbul’da oynayacak. Zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Beşiktaş ilk devrenin son 5 maçının yanı sıra ikinci yarının ilk karşılaşmasını İstanbul’da yapacak.

Siyah-beyazlı takım 13. hafta Kayserispor’u ağırladıktan sonra 14. hafta Kasımpaşa’nın konuğu olacak. 15. hafta Malatyaspor’la Vodafone Park’ta puan mücadelesine çıkacak Kartal, 16. hafta Fenerbahçe ile Kadıköy’de kozlarını paylaşacak.

Ligin ilk yarısını evindeki Gençlerbirliği maçıyla kapatacak siyah-beyazlı takım ikinci devrenin açılış maçında Sivasspor’u konuk edecek.