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25.12.2019 - 16:05 | | ANKARA (AA) -

Çankaya Üniversitesi: 59 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 75-59 mağlup ederek namağlup lierliğini sürdürdü.

Çankaya Üniversitesi: 59 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75

 

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 75-59 mağlup ederek namağlup lierliğini sürdürdü.

 

Salon: Ankara

Hakemler: Sertan Kırklar, Ahmet Taner İbin, Mustafa Akıllıoğlu

Çankaya Üniversitesi: White 18, Derin Yaya 8, Putnina 4, Bahar Öztürk 8, Talbert 12, Özge Karataş, Tuğçe İnöntepe 7, Nilay Aydoğan, Ceren Gökdemir 2

Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 6, Olcay Çakır Turgut 14, Iagupova 16, Zandalasini 22, Stokes 2, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez 10, Duygu Özen, İdil Saçalır, Gonzales 2

1. Periyot: 14-19

Devre: 28-43

3. Periyot: 44-60

 

    Ahmet Nur Çebi’den yorum yok
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