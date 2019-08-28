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28.08.2019 - 08:44

Canlı bahis bugün hangi maçla başlıyor?

Herkesin merakla beklediği canlı bahis dönemi bugün misli.com'da başlıyor. Bültende açılacak ilk canlı bahis bu akşam Lille-Saint Etienne. Fransız ekibinde milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı forma giyiyor.

Canlı bahis bugün hangi maçla başlıyor?

Daha çok kazanma fırsatı yaratan canlı bahis dönemi, bugün misli.com’da başlıyor.

Canlı bahsin yanı sıra, yüzlerce tek maç, artan oranlar ve birbirinden önemli fırsatlar yeni dönemde misli.com’da olacak. Bültende açılacak ilk canlı bahis, bu akşam saat 20.00'de oynanacak Lille-Saint Etienne maçı.

Yani bir anlamda canlı bahis dönemini Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik başlatıyor. Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında Fransız ekibine transfer olmuştu.

Canlı bahsin ilk gününde 4 canlı bahis misli.com’da olacak. Çarşamba’dan pazartesi’ye ise tam 107 canlı bahis misli.com bültenindeki yerini alacak. Daha canlı, daha heyecanlı bir bahis deneyimi için seni misli.com’a alalım.

 

 

 

 

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